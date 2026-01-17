Piemonte da record vince la sfida della formazione e del lavoro lanciata dal programma GOL nel 2022 finanziato dal PNRR.

Si conferma così tra le regioni più performanti, dimostrando di saper fare spesa formativa efficiente in termini di inserimento occupazionale con la stipula di veri contratti di lavoro di qualità. Alla scadenza del 31 dicembre 2025, Regione Piemonte si è posizionata ai vertici per aver raggiunto e superato il primo target del Programma. Rispetto ai 52.254 beneficiari da formare entro la fine dell’anno, il sistema regionale ha raggiunto quota 68.578 beneficiari raggiunti, con un “overbooking” di +16.324 persone.

Piemonte da record, la formazione porta oltre 170mila persone al lavoro

Non solo. A seguito delle ultime modifiche stabilite a livello nazionale con il decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2026, il Piemonte ha già raggiunto e può vantare il primato di superato di + 10.989 beneficiari anche il nuovo traguardo di giugno 2026 (68.578 formati su 57.589 richiesti).

Entrando nel merito dei dati, è evidente l’impatto di un programma che vede nell’attivazione personale e nella costruzione dei percorsi individuali le sue caratteristiche più importanti: dal novembre 2022 ad oggi, quasi 275 mila persone sono state raggiunte e hanno stipulato un patto di servizio. Di queste, 218 mila hanno ricevuto almeno un servizio di orientamento specialistico, finalizzato a valutarne le competenze e i fabbisogni di competenze in vista dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. Analizzando i risultati occupazionali complessivi – oltre 170 mila persone hanno avuto un rapporto di lavoro, di cui circa 109 mila di durata effettiva superiore ai 6 mesi.

Questo risultato ha consentito al Piemonte di ottenere una “premialità” del 15% in termini di risorse (da 290 a 314 milioni di euro), che potranno essere utilizzate anche dopo la chiusura del programma, dando continuità a un sistema ormai più che consolidato anche in termini di efficienza.

Negli ultimi due anni formativi completati (2023-2024 24 e 2024-2025) sono state avviate in formazione 38.736 persone: sono soprattutto donne, il 58%, sono diplomate e hanno un’età media di 43 anni, piu alta rispetto agli uomini. La maggior parte dei partecipanti ai corsi è stata inserita nei percorsi di aggiornamento e riqualificazione, e ha partecipato a corsi con una durata media di 60-79 ore o 80-99 ore. In media oltre il 50% per cento ha poi avuto almeno un rapporto di lavoro, principalmente nei settori dei servizi commerciali e nei servizi alla persona.

Chiorino: «In Piemonte la formazione professionale è eccellenza: investiamo nel lavoro, vero pilastro di dignità e libertà»

«Il lavoro è il vero indicatore dell’efficacia delle politiche pubbliche e il Piemonte dimostra, con i fatti, di saper trasformare la formazione in occupazione reale e duratura. I risultati del programma GOL raccontano una Regione che investe sulle competenze come leva di crescita economica, costruendo percorsi seri, personalizzati e orientati alle esigenze delle imprese e dei territori. La formazione professionale in questo territorio è un’eccellenza riconosciuta: qui non si finanziano corsi fine a sé stessi, ma si costruiscono competenze spendibili, contratti veri e futuro per migliaia di persone» afferma Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro della Regione Piemonte.

«Aver superato tutti i target fissati e portato oltre 170 mila cittadini a un rapporto di lavoro significa aver scelto un modello fondato su responsabilità, merito e qualità. È questa la nostra idea di politiche attive: non assistenzialismo, ma opportunità concrete; non annunci, ma risultati misurabili. Il Piemonte corre perché ha investito sul capitale umano, e continuerà a farlo, nella convinzione che il lavoro resti il pilastro della dignità, della libertà e della crescita dell’Italia» conclude Chiorino.

Risultati principali

– 274.682 persone raggiunte

– 218.010 beneficiari totali, di cui: 68.578 formati totali

– 170.641 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro

– 109.667 hanno avuto almeno un rapporto di lavoro per un periodo superiore ai 6 mesi

Target superati

+ 12.538 beneficiari totali raggiunti rispetto al target

+ 16.324 beneficiari formati rispetto al target 31/12/2025

+ 10.989 beneficiari formati al target 30/06/2026

