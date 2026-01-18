Il Biellese sotto la pioggia fino a martedì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C.

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico a Biella oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1466m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Pioggia anche domani

Domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Da martedì tornerà il sole con temperature però rigide.

