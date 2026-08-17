Trovato morto in casa a Valdengo: era deceduto da giorni

Un uomo di 64 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Quintino Sella, a Valdengo. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

E’ Pierangelo Ramella Pralungo l’uomo trovato in casa senza vita

L’allarme è scattato nella serata di domenica 16 agosto, intorno alle 22, quando il proprietario dell’immobile è stato contattato dopo che alcuni vicini avevano segnalato un forte odore proveniente dall’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Salussola, che hanno rinvenuto il corpo, ormai in avanzato stato di decomposizione. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che la morte era avvenuta alcuni giorni prima e, secondo quanto emerso, sarebbe riconducibile a cause naturali.

Informato dai militari, il magistrato di turno ha disposto l’affidamento della salma ai familiari.

La salma è stata identificata in Pierangelo Ramella Pralungo, classe 1962, residente a Valdengo.

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Immagine di repertorio

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