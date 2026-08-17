Viaggiano per 100 km con il figlio morto in auto: pensavano dormisse.

Viaggiano per 100 km con il figlio morto in auto

Dramma sulla A21 Torino-Piacenza, tra Casteggio e Voghera, in direzione Torino. Un 31enne è morto mentre viaggiava in auto con i genitori, che inizialmente pensavano stesse dormendo.

Solo dopo circa 100 chilometri di viaggio, fermatisi in un’area di sosta, i familiari si sono accorti che il giovane non rispondeva. L’intervento del 118 è stato inutile. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe stato causato da un malore.

Il giovane avrebbe sofferto di alcuni problemi cardiaci. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.

Immagine di repertorio

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