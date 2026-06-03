Biellese OrientaleCronaca
Scontro tra due auto a Candelo
Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso
Nella notte di ieri, martedì 2 giugno, si è verificato uno scontro tra due autovetture in via Matteotti, a Candelo.
Scontro tra due veicoli nella notte
Intorno alle 00.30 di ieri due veicoli sono stati coinvolti in un incidente stradale a Candelo, in via Matteotti, che ha procurato a entrambi i conducenti ferite di lieve entità.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Candelo, chiamati attraverso il numero unico di emergenza 112. Secondo i primi accertamenti, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte una Lancia Y e una Toyota guidata da un ragazzo, classe 1999.
Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per gli accertamenti e le cure del caso.
L’urto avrebbe riportato danni tali da impedire ai due veicoli di proseguire la marcia e, per tale ragione, le vetture sono state successivamente recuperate.
I Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sono inoltre in corso gli accertamenti previsti dalla normativa in materia di guida e sicurezza stradale.
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Immagine di repertorio
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