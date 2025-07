Raffica di incidenti tra Graglia, Quaregna e Vigliano

E’ stato un lunedì con diversi incidenti. Lunedì 14 luglio un’auto a Graglia condotta da una donna di 29 anni è andata a sbattere contro il muro di una proprietà privata. La ragazza era alla guida di una Citroen. Per fortuna non ha riportato gravi lesioni nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il sinistro sembra sia dovuto a un guasto dei freni.

Altro incidente a Vigliano dove sono stati coinvolti due veicoli. Un animale selvatico è stato invece investito a Masserano, ma è poi scappato. Danni all’auto.

Infine a Quaregna Cerreto un mezzo pesante è rimasto impigliato ad alcuni cavi di un palo. Presenti, oltre ai tecnici preposti, anche le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale.

