Serata del Biella Jazz Club a Mezzana Mortigliengo

Serata del Biella Jazz Club a Mezzana Mortigliengo

Anche quest’anno prosegue la collaborazione tra il Biella Jazz Club e il Comune di Mezzana Mortigliengo, sabato 19 luglio alle ore 21 il concerto della cantante milanese Silvia Fusè accompagnata da Max Tempia alle tastiere, Maurino Dellacqua al basso e Alessio Fiorese alla batteria. Il concerto si terrà nel cortile della Chiesa di San Bartolomeo in via Chiesa 11 in collaborazione con la Pro Loco di Mezzana Mortigliengo.

Organizzazione

Max Tempia, musicista mezzanese, reduce dall’ultima stagione di Domenica In su Raiuno, si presenta a Mezzana con la bravissima cantante Silvia Fusè per una serata dedicata alla musica italiana, un viaggio tra i brani che hanno reso importante il repertorio della canzone italiana, dai grandi classici di Mina a Ornella Vanoni per arrivare agli ultimi interpreti come Pino Daniele e Giorgia.

Silvia Fusè ha cantato con molte band sia come solista che come corista, Dirotta su Cuba, Mario Biondi, Ron, Francesco Baccini, Ronnie Jones e Tom’s Family, con i Dirotta, come solista, ha inciso il singolo “Legati e Liberi”. Molte le trasmissioni televisive come il Saturday Night Live su Italia 1 e CrozzaItaliaLand sulla 7, recentemente ha tenuto dei concerti con la CM Orchestra con Tony Hadley, voce solista degli Spandau Ballet.

Maurino Dellacqua , bassista Cossatese, ora in tour con Irama freelance di estrazione Rock e Prog con il tempo si dedica a funk, jazz e successivamente alla musica elettronica e ai synth e alla musica pop. Insegnante di basso elettrico presso Scuola di Musica Sonoria di Cossato. Maurino è attualmente nella band di Irama con il quale è stato in tour dal 2019 e ha suonato il tutte sue produzioni.

Alessio Fiorese, giovane batterista biellese si avvicina al mondo musicale all’età di otto anni, con lo studio del pianoforte classico, ma ben presto scopre il mondo della batteria: nel 2013, si iscrive ai corsi del Conservatorio della Valle d’Aosta, per poi trasferirsi al triennio di batteria e percussioni jazz presso il Conservatorio di Alessandria sotto la guida di Stefano Bertoli e Marco Volpe dove si laurea nel 2021.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook