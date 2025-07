Anziana trovata morta in casa a Masserano

Intervento dei vigili del fuoco a Masserano per una anziana che non dava segnali. A dare l’allarme sono stati i familiari che non riuscivano a contattare l’86enne.

Una volta entrati i vigili del fuoco hanno trovato l’anziana senza vita. Probabile un malore la causa del decesso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

