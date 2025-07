Auto in fiamme: uomo morto carbonizzato. Tragedia l’altra notte lungo il tratto autostradale Torino-Pinerolo.

Auto in fiamme: uomo morto carbonizzato

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 luglio sull’autostrada Torino-Pinerolo. Lo schianto si è verificato intorno alle 4.10, nel tratto compreso tra le uscite di None e Piscina. Due auto si sono tamponate violentemente e, in pochi attimi, entrambe sono state avvolte dalle fiamme. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Ad avere la peggio è stato l’occupante di una Fiat 500, rimasto intrappolato nell’abitacolo in fiamme. Quando i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale sono arrivati sul posto, per lui non c’era già più nulla da fare. Il corpo è stato trovato carbonizzato all’interno del veicolo.

