E’ ancora da chiarire il sinistro avvenuto ieri mattina in superstrada.

Uomo investito in superstrada a Biella: ricoverato

Un uomo di 50 anni sarebbe stato investito in superstrada all’altezza dello svincolo di Vigliano Biellese. La vittima ha 50 anni ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure alla vittima. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica. Sembra che la persona fosse fermo sul ciglio della carreggiata intento a sostituire una gomma forata del suo veicolo.

