Seguici su

BiellaCronaca

Uomo investito in superstrada a Biella: ricoverato

Il 50enne stava cambiando una gomma del suo veicolo rimasto in panne.

Pubblicato

21 minuti fa

il

ambulanza 118

E’ ancora da chiarire il sinistro avvenuto ieri mattina in superstrada.

Uomo investito in superstrada a Biella: ricoverato

Un uomo di 50 anni sarebbe stato investito in superstrada all’altezza dello svincolo di Vigliano Biellese. La vittima ha 50 anni ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure alla vittima. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica. Sembra che la persona fosse fermo sul ciglio della carreggiata intento a sostituire una gomma forata del suo veicolo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.