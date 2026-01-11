BiellaCronaca
Uomo investito in superstrada a Biella: ricoverato
Il 50enne stava cambiando una gomma del suo veicolo rimasto in panne.
E’ ancora da chiarire il sinistro avvenuto ieri mattina in superstrada.
Uomo investito in superstrada a Biella: ricoverato
Un uomo di 50 anni sarebbe stato investito in superstrada all’altezza dello svincolo di Vigliano Biellese. La vittima ha 50 anni ed è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale.
Sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure alla vittima. Sul posto anche i carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica. Sembra che la persona fosse fermo sul ciglio della carreggiata intento a sostituire una gomma forata del suo veicolo.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità21 ore fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità1 giorno fa
Per Elsa un’altra importante vittoria
Attualità2 giorni fa
Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa
Cronaca3 giorni fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Attualità11 ore fa