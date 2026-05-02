Taglio delle accise più alto per il gasolio

Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. “Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 cent al litro, ndr), e lo abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri.

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Meloni ha poi spiegato il motivo della differenza fra il taglio del gasolio e quello della benzina: “Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato – ha detto la presidente del Consiglio – C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%”.

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