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Taglio delle accise più alto per il gasolio
Lo sconto prorogato fino al 23 maggio
Taglio delle accise più alto per il gasolio
Il nuovo sconto sui carburanti deciso dal governo durerà fino al 23 maggio e, a differenza dei precedenti, non sarà uguale per benzina e gasolio. “Abbiamo concentrato questa proroga soprattutto sul gasolio, confermando il taglio che era già previsto per il passato (20 cent al litro, ndr), e lo abbiamo diminuito per la benzina, a un taglio di 5 centesimi delle accise, che corrisponde più o meno al 6% sul prezzo del carburante”, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l’approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri.
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Meloni ha poi spiegato il motivo della differenza fra il taglio del gasolio e quello della benzina: “Il Cdm ha licenziato la proroga del taglio delle accise per altre 3 settimane. Lo abbiamo fatto con una differenza rispetto al passato – ha detto la presidente del Consiglio – C’è una sproporzione importante fra l’aumento del gasolio e l’aumento della benzina in queste settimane. La benzina è aumentata del 6%, il gasolio del 24%”.
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