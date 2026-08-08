Oltre a platani e ciliegi spostate anche la Fons Vitae in piazza Falcone

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro direttore, io sono assolutamente d’accordo sul fatto che il sindaco voglia spostare gli alberi dal centro città per fare posto al mercato. Platani e ciliegi possono dimorare altrove. O possono anche essere portati all’Ecocentro, tanto il verde nel Biellese non manca.

Meglio le bancarelle degli ambulanti che, come nel caso del Mercato Europeo, daranno nuova linfa (giusto per restare in tema di alberi..) al cuore di Biella.

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Mi chiedo però una cosa: visto che c’è bisogno di spazio, non sarebbe il caso di spostare anche la fontana Fons Vitae? Potrebbe essere traslocata in mezzo a piazza Falcone al posto del mercato. Oppure al Bottalino, visto che quella botte di pietra ha fatto ormai il suo tempo. Ed è anche tutta rotta: l’acqua esce da un tubo di plastica messo lì da quale anima pia.

In alternativa, la Fons Vitae potrebbe essere piazzata a Oropa al posto del Burnell, che dopo tanti secoli ha un po’ stufato e con quei mestoli che vengono usati per bere è anche poco igienico.

Povera Biella, come ti hanno ridotta.

Lettera firmata

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