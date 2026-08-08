AttualitàBiella
Tagliate platani e ciliegi e spostate la Fons Vitae in piazza Falcone
Proposta
Oltre a platani e ciliegi spostate anche la Fons Vitae in piazza Falcone
Riceviamo e pubblichiamo:
Caro direttore, io sono assolutamente d’accordo sul fatto che il sindaco voglia spostare gli alberi dal centro città per fare posto al mercato. Platani e ciliegi possono dimorare altrove. O possono anche essere portati all’Ecocentro, tanto il verde nel Biellese non manca.
Meglio le bancarelle degli ambulanti che, come nel caso del Mercato Europeo, daranno nuova linfa (giusto per restare in tema di alberi..) al cuore di Biella.
LEGGI ANCHE: Altro che ciliegi, guardate lo scempio i Baraggia!
Mi chiedo però una cosa: visto che c’è bisogno di spazio, non sarebbe il caso di spostare anche la fontana Fons Vitae? Potrebbe essere traslocata in mezzo a piazza Falcone al posto del mercato. Oppure al Bottalino, visto che quella botte di pietra ha fatto ormai il suo tempo. Ed è anche tutta rotta: l’acqua esce da un tubo di plastica messo lì da quale anima pia.
In alternativa, la Fons Vitae potrebbe essere piazzata a Oropa al posto del Burnell, che dopo tanti secoli ha un po’ stufato e con quei mestoli che vengono usati per bere è anche poco igienico.
Povera Biella, come ti hanno ridotta.
Lettera firmata
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Bruno
8 Agosto 2026 at 16:00
giusto io la metterei in una tenda enorme per farci la doccia sperando che l’acqua arrivi o davanti al comune così la giunta di destra destra può bere visto che parla tanto ma tanto a vanvera e in questi anni ha distrutto biella, povera città
Ci.Di.
8 Agosto 2026 at 17:57
ma i Carabinieri della Forestale, tanto solerti a perseguire il privato cittadino se abbatte un albero, qui non intervengono ?!?
mah…
Bb68
8 Agosto 2026 at 20:19
ma no i carabinieri non intervengono non capisco perché , pensate davanti al comune o la sede di fratelli d Italia che voleva dare a Trump il titolo di Nobel per la Pace, povera biella povera Italia