Centro anziani e bar per giovani alla Capannina dei Giardini

La Capannina dei Giardini Zumaglini potrebbe tornare a vivere con una nuova formula, capace di unire generazioni diverse e rafforzare la sicurezza dell’area. È questo il cuore della proposta presentata da Night-Life.it al sindaco di Biella Marzio Olivero e all’assessore al Patrimonio Amedeo Paraggio: trasformare la storica struttura in un centro dedicato agli anziani e alle famiglie durante il giorno e in un locale rivolto ai giovani nelle ore serali.

LEGGI ANCHE: La famiglia Botalla in festa per gli 81 anni di Sandro

L’obiettivo dichiarato è restituire una funzione stabile a uno degli spazi più centrali dei Giardini Zumaglini, oggi privo di un presidio continuativo e segnato nel tempo da vandalismi, danneggiamenti e frequentazioni incontrollate. Il progetto punta quindi sulla presenza costante come strumento di prevenzione, prevedendo illuminazione, videosorveglianza, controllo, manutenzione degli spazi esterni e una frequentazione regolare nell’arco dell’intera giornata.

La sera spazio ai giovani

Nelle ore diurne la struttura potrebbe ospitare attività e servizi rivolti alla popolazione anziana e alle famiglie. La sera, invece, spazio a un’offerta dedicata ai giovani, con aperitivi, musica e iniziative culturali compatibili con il contesto e con la quiete pubblica.

Secondo Night-Life.it, la riapertura della Capannina potrebbe inoltre rappresentare il primo passo per rilanciare anche la vicina Cassa armonica, creando un polo di aggregazione culturale e intergenerazionale.

LEGGI ANCHE: Tagliate platani e ciliegi e spostate la Fons Vitae in piazza Falcone

La proposta, elaborata da un gruppo di professionisti con competenze organizzative, tecniche, artistiche e di sicurezza, è ora sul tavolo dell’Amministrazione. L’idea è quella di intervenire senza costi per il Comune, subordinando il progetto alla disponibilità dell’ente e alla sostenibilità economica dell’affidamento.

Dopo il successo de «La Biella che ballava», Night-Life.it rilancia dunque con un progetto permanente: trasformare un luogo oggi percepito come problematico in uno spazio vivo, illuminato, controllato e frequentato, dalla mattina alla sera.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook