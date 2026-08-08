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Centro anziani e bar per giovani alla Capannina dei Giardini
Un progetto di Night-Life.it
Centro anziani e bar per giovani alla Capannina dei Giardini
La Capannina dei Giardini Zumaglini potrebbe tornare a vivere con una nuova formula, capace di unire generazioni diverse e rafforzare la sicurezza dell’area. È questo il cuore della proposta presentata da Night-Life.it al sindaco di Biella Marzio Olivero e all’assessore al Patrimonio Amedeo Paraggio: trasformare la storica struttura in un centro dedicato agli anziani e alle famiglie durante il giorno e in un locale rivolto ai giovani nelle ore serali.
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L’obiettivo dichiarato è restituire una funzione stabile a uno degli spazi più centrali dei Giardini Zumaglini, oggi privo di un presidio continuativo e segnato nel tempo da vandalismi, danneggiamenti e frequentazioni incontrollate. Il progetto punta quindi sulla presenza costante come strumento di prevenzione, prevedendo illuminazione, videosorveglianza, controllo, manutenzione degli spazi esterni e una frequentazione regolare nell’arco dell’intera giornata.
La sera spazio ai giovani
Nelle ore diurne la struttura potrebbe ospitare attività e servizi rivolti alla popolazione anziana e alle famiglie. La sera, invece, spazio a un’offerta dedicata ai giovani, con aperitivi, musica e iniziative culturali compatibili con il contesto e con la quiete pubblica.
Secondo Night-Life.it, la riapertura della Capannina potrebbe inoltre rappresentare il primo passo per rilanciare anche la vicina Cassa armonica, creando un polo di aggregazione culturale e intergenerazionale.
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La proposta, elaborata da un gruppo di professionisti con competenze organizzative, tecniche, artistiche e di sicurezza, è ora sul tavolo dell’Amministrazione. L’idea è quella di intervenire senza costi per il Comune, subordinando il progetto alla disponibilità dell’ente e alla sostenibilità economica dell’affidamento.
Dopo il successo de «La Biella che ballava», Night-Life.it rilancia dunque con un progetto permanente: trasformare un luogo oggi percepito come problematico in uno spazio vivo, illuminato, controllato e frequentato, dalla mattina alla sera.
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Bb68
8 Agosto 2026 at 12:30
importante leggere senza costi cioè lodarsi gratis
Massimo
8 Agosto 2026 at 13:25
:))leoncino da tastiera…che bello leggere i tuoi commenti
Bb68
8 Agosto 2026 at 15:51
lo so che vi fa’ piacere sempre gratis anche i miei commenti
Sonia Ganz
8 Agosto 2026 at 21:41
si’ bella idea, cosi’ ci saranno pure aggressioni agli anziani da parte delle babygang