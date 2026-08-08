La famiglia Botalla in festa per gli 81 anni di Sandro

Ieri per la famiglia Botalla è stato un giorno davvero speciale. Ad annunciarlo e’ stata la stessa famiglia con un post sui social. Sandro, il fondatore dell’azienda, ha infatti compiuto 81 anni.

“Dal 1978 si legge nel post – Sandro accompagna la crescita dell’azienda con passione, impegno e uno sguardo sempre rivolto al futuro, senza mai perdere il legame con la tradizione. In ogni traguardo raggiunto c’è anche una parte della sua storia, delle sue scelte e della dedizione con cui, giorno dopo giorno, contribuisce a rendere Botalla ciò che è oggi. A lui va il nostro grazie più sincero e un augurio pieno di affetto. Buon compleanno Sandro, per i tuoi 81 anni!”

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Nel 1978, Sandro Bonino acquista l’azienda insieme a sua moglie Maria Teresa. Un’eredità fatta di sapori, profumi e valori trasmessa poi anche ai figli Simona, Andrea e Stefano, che oggi con i genitori sono il volto e il cuore dell’azienda, e custodiscono il sapere artigianale dei produttori di formaggi di un tempo, con lo sguardo rivolto al futuro.

Grazie all’impegno della famiglia Bonino, Botalla Formaggi ha saputo consolidare la qualità del proprio operato, aggiungendo quel valore unico che nasce dall’equilibrio perfetto tra rispetto delle tradizioni e slancio innovativo.

Una “famiglia” che va oltre, coinvolgendo tutte le persone che lavorano insieme in azienda, giorno dopo giorno, e che condividono la stessa passione per i formaggi, l’arte casearia e l’eccellenza.

Sandro Bonino

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