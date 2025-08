Ruba un’auto dell’Asl e si schianta contro un camion

Ruba un’auto dell’Asl e si schianta contro un camion

Incidente la scorsa notte in via Milano a Biella: un’auto si è schiantata contro un camion. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Biella. Sembrava un incidente. Il conducente era in stato di ebbrezza. L’autovettura coinvolta era di proprietà dell’Asl di Biella. Gli Agenti hanno approfondito la dinamica riuscendo così a ricostruire quanto accaduto. Prima dell’incidente, l’uomo si è introdotto all’interno dell’Ambulatorio infermieristico di Vigliano Biellese, infrangendo i vetri delle finestre della struttura. Dopo aver rovistato in tutte le stanze del presidio sanitario, non pago, ha rubato le chiavi della Fiat Panda in dotazione all’Asl e si è avviato a tutta velocità per le strade della città, terminando la sua corsa a causa dell’impatto contro l’autocarro parcheggiato.

L’uomo, protagonista di una sequenza di reati, è stato prontamente arrestato dalla Squadra Volante e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

LEGGI ANCHE: Doppio incidente a Biella: tre persone ferite in ospedale

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook