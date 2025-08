Dopo 80 anni chiude il Circolo del Piazzo.

Dopo 80 anni chiude il Circolo del Piazzo

Era il 15 agosto del 1945 quando si costituiva l’associazione con finalità ricreative “Circolo del Piazzo”. Dopo 80 anni è terminata la vita associativa. A comunicarlo è direttamente il direttivo.

Il circolo era nato per volontà di alcuni abitanti del quartiere Piazzo e per tutti questi anni è stato un punto di riferimento importante per il quartiere e per la città intera.

Il ristorante invece rimane regolarmente aperto

Resta invece regolarmente aperto il locale che si trova all’interno dello storico stabile, il ristorante Porta della Torrazza, gestito da Elena Tarello e Andrea Vaccarin.

LEGGI ANCHE: Villa Piazzo: incontri sull’accoglienza

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook