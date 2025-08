Incidente sul lavoro a Pray: mano incastrata nel macchinario

Incidente sul lavoro in una ditta di Pray. Un operaio di 51 anni è rimasto incastrato con la mano in una macchina del reparto lucidatura dove stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ponzone, oltre ai carabinieri e sanitari del 118. Il 51enne di origine indiana è stato portato in codice giallo all’ospedale di Borgosesia. Sul posto è intervenuto anche lo Spresal di Vercelli per le indagini del caso.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto ieri, giovedì 31 luglio, in orario pomeridiano.

Gravi le ferite riportate dall’operaio ricoverato in codice giallo.

