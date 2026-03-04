BiellaCronaca
Non sente l’amico da giorni e chiama i carabinieri
L’uomo è stato portato al pronto soccorso a Ponderano
Ha chiamato i carabinieri perchè non sentiva l’amico da alcuni giorni. All’arrivo dei militari è stato chiamato il numero di cellulare dell’uomo che squillava all’interno dell’appartamento. I carabinieri hanno quindi alzato una tapparella trovando l’uomo vivo ma in stato confusionale. E’ stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.
