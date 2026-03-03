Applicazione provvisoria Ue-Mercosur: commenta presidente Uib

“L’avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo UE–Mercosur segna un momento storico: una vera vittoria per l’Europa e per l’Italia, che scelgono con chiarezza crescita, sicurezza e competitività” afferma Paolo Barberis Canonico, presidente dell’Unione Industriale Biellese, riprendendo i punti centrali evidenziati nei giorni scorsi dal presidente Orsini dopo l’annuncio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull’avvio dell’applicazione provvisoria dell’Accordo UE–Mercosur.

“Come ha sottolineato il presidente Orsini, l’accordo è un segnale politico forte a favore di un commercio fondato su regole e trasparenza – prosegue Barberis Canonico -. Non si tratta di un atto tecnico, ma di un forte messaggio di responsabilità e visione strategica da parte dell’Europa. In un contesto geopolitico complesso, il commercio basato su regole e trasparenza diventa un pilastro essenziale per la crescita sostenibile”.

Chiara Bonino, Delegata all’Internazionalizzazione dell’Unione Industriale Biellese, sottolinea inoltre come le ratifiche quasi simultanee di Uruguay e Argentina, approvate con maggioranze schiaccianti, dimostrino la determinazione dei partner sudamericani nel rendere operativo l’accordo nel più breve tempo possibile. Un segnale raccolto con immediatezza dalle istituzioni europee.

L’Unione Industriale Biellese, in piena coerenza con Confindustria, sostiene quindi convintamente l’accordo e ne riconosce il ruolo chiave nel rafforzare la credibilità dell’Europa come partner strategico a livello globale: “Come ha sottolineato la vice presidente Barbara Cimmino, è ora fondamentale che anche Brasile e Paraguay completino il percorso di ratifica, affinché l’intesa dispieghi appieno il proprio potenziale” conclude Bonino.

