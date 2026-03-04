AttualitàBiellaBiellese Orientale
Liti in famiglia nel Biellese: donne chiamano i carabinieri
In un caso la moglie era particolarmente preoccupata perchè il marito era agitato e arrabbiato
Liti in famiglia nel Biellese: donne chiamano i carabinieri.
Due interventi nei giorni scorsi nel Biellese per liti in famiglia.
In entrambi i casi i militari hanno cercato di riportare la calma le parti. In un caso a chiamare i carabinieri è stata la moglie preoccupata perchè il marito era particolarmente arrabbiato e agitato.
