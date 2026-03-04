Seguici su

Dà di matto perchè non trova la bicicletta a Biella

Un cittadino pakistano è stato raggiunto dai carabinieri, poi ha ritrovato la bici

Pubblicato

1 ora fa

il

Persona in escandescenza in via Carso a Biella l’altro giorno.

Si trattava di una persona che lamentava il furto di una bicicletta.

Il cittadino pakistano è stato raggiunto dai carabinieri e invitato a sporgere denuncia. Dopo qualche momento però l’uomo l’aveva ritrovata. Evidentemente si era solo dimenticato dove l’avesse lasciata.

1 Commento

  1. albert

    4 Marzo 2026 at 9:21

    a questi qui non gli ci vuole molto per dare in escandescenze mi sembra, poi se la prendono col primo che trovano…belle risorse!

