Dà di matto perchè non trova la bicicletta a Biella

Persona in escandescenza in via Carso a Biella l’altro giorno.

Si trattava di una persona che lamentava il furto di una bicicletta.

Il cittadino pakistano è stato raggiunto dai carabinieri e invitato a sporgere denuncia. Dopo qualche momento però l’uomo l’aveva ritrovata. Evidentemente si era solo dimenticato dove l’avesse lasciata.

