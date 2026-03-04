BiellaCronaca
Dà di matto perchè non trova la bicicletta a Biella
Un cittadino pakistano è stato raggiunto dai carabinieri, poi ha ritrovato la bici
Persona in escandescenza in via Carso a Biella l’altro giorno.
Si trattava di una persona che lamentava il furto di una bicicletta.
Il cittadino pakistano è stato raggiunto dai carabinieri e invitato a sporgere denuncia. Dopo qualche momento però l’uomo l’aveva ritrovata. Evidentemente si era solo dimenticato dove l’avesse lasciata.
Attualità3 giorni fa
albert
4 Marzo 2026 at 9:21
a questi qui non gli ci vuole molto per dare in escandescenze mi sembra, poi se la prendono col primo che trovano…belle risorse!