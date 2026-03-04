AttualitàBiella
Arrestato con la droga dalla squadra mobile
Fermato durante un controllo dalla polizia di Biella.
Intervento della squadra mobile di Biella. Arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina durante un normale controllo.
La polizia ha proceduto a un controllo più approfondito andando anche a effettuare un controllo in casa. È stato trovato in possesso di bilancino e altro materiale per lo spaccio.
L’uomo è stato arrestato e portato in Questura per gli accertamenti di rito. In seguito, è comparso nell’udienza davanti al giudice dove è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.
