Arrestato con la droga dalla squadra mobile

Intervento della squadra mobile di Biella. Arrestato un uomo trovato in possesso di cocaina durante un normale controllo.

La polizia ha proceduto a un controllo più approfondito andando anche a effettuare un controllo in casa. È stato trovato in possesso di bilancino e altro materiale per lo spaccio.

L’uomo è stato arrestato e portato in Questura per gli accertamenti di rito. In seguito, è comparso nell’udienza davanti al giudice dove è stato disposto nei suoi confronti l’obbligo di firma.

