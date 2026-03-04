Seguici su

AttualitàBiella

Operazione antidroga della polizia locale di Biella

Trovato con hashish e 6500 euro

Pubblicato

9 secondi fa

il

Durante il controllo nelle zone centrali della città di un soggetto già conosciuto alle forze dell’ordine, gli agenti del Nucleo Pronto Intervento della Polizia Locale di Biella hanno rinvenuto in suo possesso 13 grammi di hashish e 6.500 euro in contanti dei quali non ha saputo dare una spiegazione plausibile.
Gli agenti hanno successivamente effettuato una perquisizione domiciliare con l’unità cinofila in dotazione al Comando che ha portato al sequestro di ulteriori 55 grammi di hashish e di un bilancino di precisione, con conseguente denuncia a piede libero per il cittadino italiano.
L’operazione si inserisce nel quadro dell’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.