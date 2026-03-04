Biella: servizio di trasporto gratuito ai seggi

Le elettrici e gli elettori, anziani o impossibilitati a raggiungere autonomamente la sezione

elettorale di appartenenza a causa di un impedimento fisico, esistente o sopravvenuto,

possono chiedere il trasporto dal proprio domicilio al seggio elettorale per esercitare il proprio

diritto di voto.

Come fare per ottenere il servizio

Le elettrici e gli elettori che hanno bisogno del servizio di trasporto possono prenotarsi

chiamando i seguenti numeri di telefono: 015.3507302 o 015.3507504, nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30-12.30 e 14.00-16.00

martedì e venerdì: 8.30-12.30

Svolgimento del servizio

Il servizio sarà svolto a cura del Settore Servizi alla Persona nelle giornate di domenica 22

marzo (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19) e lunedì 23 marzo (dalle 8.30 alle ore 13.30).

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune

Ufficio Elettorale: – 0153507302/0153507504 elettorale@comune.biella.it