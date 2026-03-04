AttualitàBiella
Biella: servizio di trasporto gratuito ai seggi
Tutte le informazioni utili del Comune
Le elettrici e gli elettori, anziani o impossibilitati a raggiungere autonomamente la sezione
elettorale di appartenenza a causa di un impedimento fisico, esistente o sopravvenuto,
possono chiedere il trasporto dal proprio domicilio al seggio elettorale per esercitare il proprio
diritto di voto.
Come fare per ottenere il servizio
Le elettrici e gli elettori che hanno bisogno del servizio di trasporto possono prenotarsi
chiamando i seguenti numeri di telefono: 015.3507302 o 015.3507504, nei seguenti giorni e orari:
lunedì, mercoledì e giovedì: 8.30-12.30 e 14.00-16.00
martedì e venerdì: 8.30-12.30
Svolgimento del servizio
Il servizio sarà svolto a cura del Settore Servizi alla Persona nelle giornate di domenica 22
marzo (dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19) e lunedì 23 marzo (dalle 8.30 alle ore 13.30).
Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Elettorale del Comune
Ufficio Elettorale: – 0153507302/0153507504 elettorale@comune.biella.it
