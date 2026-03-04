AttualitàBiella
Don Zampa a Gerusalemme: “Attendiamo di rientrare in Italia”
Il messaggio
“Il nostro gruppo di Sacerdoti ieri ha incontrato la Comunità Salesiana che in Gerusalemme ha facoltà teologica frequentata da oltre 50 chierici provenienti da 27 paesi. Noi stiamo tutti bene e attendiamo fiduciosi di poter rientrare in Italia…presto”. E’ il messaggio lanciato da don Eugenio Zampa.
