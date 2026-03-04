Seguici su

Tombino instabile a Mosso: automobilista chiama carabinieri

1 minuto fa

biella

Tombino instabile sulla strada provinciale 105 di Valdilana. Un automobilista ha chiamato i carabinieri lunedì 2 marzo. I militari hanno verificato che in effetti il tombino era pericolante, è stata contattata la polizia locale di Valdilana che è giunta sul posto.

Il Comune ha poi proceduto alla messa in sicurezza.

 

