AttualitàValli Mosso e Sessera
Tombino instabile a Mosso: automobilista chiama carabinieri
Viabilità
Tombino instabile sulla strada provinciale 105 di Valdilana. Un automobilista ha chiamato i carabinieri lunedì 2 marzo. I militari hanno verificato che in effetti il tombino era pericolante, è stata contattata la polizia locale di Valdilana che è giunta sul posto.
Il Comune ha poi proceduto alla messa in sicurezza.
