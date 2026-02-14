Seguici su

BiellaCronaca

Estorsione digitale: un biellese costretto a versare 3000 euro

Aveva avuto un incontro online nudo con una donna e poi voleva soldi

Pubblicato

31 minuti fa

il

Estorsione digitale: un biellese costretto a versare 3000 euro,

Sui social ha stretto amicizia con una donna che non conosceva. Questa ha iniziato a chattare parlando di sesso. La confidenza è aumentata finchè è stata organizzata una diretta video dove i due si sono mostrati nudi. Subito dopo ecco che la donna ha iniziato a richiedere denaro, altrimenti avrebbe messo in rete e inviato ad amici e parenti dell’uomo il materiale. Un 29enne biellese ha iniziato a pagare prima 500 euro su Poste Pay, poi ha effettuato due bonifici da 1000 euro su un conto intestato a un uomo residente in Calabria. Alla fine ha denunciato tutto. Gli estorsori sono stati rintracciati e ora sono finiti a processo.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.