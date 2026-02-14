Estorsione digitale: un biellese costretto a versare 3000 euro,

Sui social ha stretto amicizia con una donna che non conosceva. Questa ha iniziato a chattare parlando di sesso. La confidenza è aumentata finchè è stata organizzata una diretta video dove i due si sono mostrati nudi. Subito dopo ecco che la donna ha iniziato a richiedere denaro, altrimenti avrebbe messo in rete e inviato ad amici e parenti dell’uomo il materiale. Un 29enne biellese ha iniziato a pagare prima 500 euro su Poste Pay, poi ha effettuato due bonifici da 1000 euro su un conto intestato a un uomo residente in Calabria. Alla fine ha denunciato tutto. Gli estorsori sono stati rintracciati e ora sono finiti a processo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook