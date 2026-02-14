Seguici su

AttualitàBiella

Formazione topografica per i vigili del fuoco

Importante momento di formazione a Biella

Pubblicato

2 minuti fa

il

Sì é concluso oggi 13 febbraio il corso TAS1 (Topografia applicata al soccorso) dedicato ai vigili del fuoco in prova del 101º corso. Ai 21 futuri vigili del fuoco provenienti dai Comandi di Cuneo, Novara, Vercelli, Verbania e Biella si sono uniti anche 7 vigili permanenti. Durante la settimana i 28 ragazzi hanno approfondito le conoscenze TAS su cartografia e utilizzo del GPS, preparandosi per operare direttamente sul campo in caso di una ricerca persona dispera o di un soccorso in ambienti montani e impervi.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.