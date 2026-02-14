AttualitàBiella
Formazione topografica per i vigili del fuoco
Importante momento di formazione a Biella
Sì é concluso oggi 13 febbraio il corso TAS1 (Topografia applicata al soccorso) dedicato ai vigili del fuoco in prova del 101º corso. Ai 21 futuri vigili del fuoco provenienti dai Comandi di Cuneo, Novara, Vercelli, Verbania e Biella si sono uniti anche 7 vigili permanenti. Durante la settimana i 28 ragazzi hanno approfondito le conoscenze TAS su cartografia e utilizzo del GPS, preparandosi per operare direttamente sul campo in caso di una ricerca persona dispera o di un soccorso in ambienti montani e impervi.
