Elena Rocchi: “Con Cresci Piemonte, Il Piemonte viaggia veloce”

Il Consiglio regionale ha approvato il Disegno di Legge “Disposizioni temporanee in materia urbanistica per l’accelerazione dello sviluppo economico regionale”, noto come Cresci Piemonte.

«Il Cresci Piemonte è un provvedimento importantissimo non soltanto per Torino, che sta affrontando l’approvazione del nuovo Piano Regolatore – dichiara Elena Rocchi (Lista Civica Cirio Presidente PML), vice Presidente della VII Commissione Enti Locali -, ma anche per tutti i comuni piemontesi poiché limita le tempistiche per le modifiche agli strumenti urbanistici, finanzia quelli nei comuni con meno di 5000 abitanti, non escludendo comunque quelli più grandi».

Afferma ancora Rocchi: «Il Cresci Piemonte lascia immutate le garanzie, ma accelera le tempistiche, favorendo l’innovazione e nuovi investimenti nella nostra regione. La scelta della Giunta e del Consiglio è quella di proseguire sulla strada già intrapresa di valorizzare le prerogative della Regione Piemonte come ente di controllo, lasciando agli Enti Locali piena autonomia».

«Il “Cresci Piemonte” sostiene le piccole comunità – prosegue Rocchi -, offrendo ai comuni con meno di 5000 abitanti l’occasione di adeguare i propri strumenti urbanistici grazie a un contributo regionale. Si tratta, quindi, di un investimento sullo sviluppo dei piccoli centri, perché il Piemonte cresce, ma solo se cresciamo tutti».

«Ridurre i tempi della burocrazia, senza limitare però le garanzie e le norme vigenti – conclude Rocchi –, rende la nostra regione più appetibile per gli investimenti: investitori e aziende hanno bisogno, infatti, innanzitutto di tempi certi.».

