Città per le donne: a Biella mostre, teatro e incontri

l Tavolo Una Città per le Donne coordinato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Biella Erika Vallera raccoglie e promuove le iniziative di Enti e Associazioni del territorio che verranno realizzate nel Biellese nel corso del mese di marzo, nei “dintorni” della Giornata internazionale della donna, 8 marzo.

Città per le donne 2026 rappresenta un’occasione per creare una comunità e per riunire in unico grande calendario mostre d’arte, teatro, performance, libri e incontri di condivisione che possano far riflettere sui temi dei diritti, dell’uguaglianza, della parità di genere e sul ruolo delle donne nella società.

Particolarmente ricco, il programma di quest’anno conta ben 24 appuntamenti; prenderà il via venerdì 6 marzo per concludersi sabato 11 aprile.

«Il Tavolo Una Città per le Donne rappresenta un luogo di confronto e di costruzione di una rete a favore del territorio – dichiara la Consigliera di Parità, Erika Vallera – Mettere insieme istituzioni, associazioni e realtà locali significa rafforzare un impegno comune e strutturato. Eventi come quelli del calendario non sono solo momenti celebrativi ma occasioni di dialogo e consapevolezza. È attraverso il confronto, la valorizzazione di esempi positivi di figure femminili e un lavoro costante che possiamo promuovere un cambiamento culturale reale e duraturo».

Buon Otto Marzo!

