All’ospedale di Biella ricercatori dell’Università di Pittsburgh

Sabato 21 febbraio presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella si è tenuto un convegno sul ruolo della neurostimolazione cerebrale nei pazienti che hanno avuto un ictus, trattamento in fase di sperimentazione che è stato illustrato dagli esperti dell’Università di Pittsburgh coinvolti nello studio.

L’evento formativo, organizzato dalla S.C. Medicina Riabilitativa dell’ASL di Biella, diretta dalla dott.ssa Lia Rusca, in collaborazione con ALICe Biella (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), ha permesso di condividere un’esperienza, appena avviata ovvero l’impianto di un neurostimolatore profondo sul primo paziente, finalizzato al recupero della funzionalità della mano paretica e al miglioramento del linguaggio che è stato compromesso.

Lo stroke o ictus è un evento cerebrovascolare che comporta di frequente un persistente danno motorio, soprattutto all’arto superiore, a cui si associano altri possibili deficit ai quali i trattamenti riabilitativi, ad oggi, non riescono a rimediare pienamente. La ricerca di trattamenti efficaci sta esplorando le potenzialità della stimolazione cerebrale profonda associata a trattamenti rieducativi. Questi interventi neurochirurgici sono ancora in fase sperimentale e di studio, ma sembrano essere promettenti e aprono nuovi scenari, con potenzialità che in futuro saranno sempre maggiori.

Il convegno ha offerto numerosi spunti di riflessione e approfondimento sulle novità nell’ambito della riabilitazione delle funzionalità compromesse a seguito di un ictus, partendo da un’esperienza concreta per arrivare a delineare gli scenari futuri possibili.

Responsabili scientifici del convegno sono state la dott.ssa Lia Rusca, Direttore S.C. Medicina Riabilitativa dell’ASL BI e Direttore del Dipartimento interaziendale funzionale transmurale di Medicina Fisica e Riabilitativa e la dott.ssa Cristina Durante, medico della S.C. Medicina Riabilitativa ASL BI.

Durante il convegno è stata illustrata l’esperienza concreta del paziente 1, come è stato chiamato il primo paziente sottoposto all’impianto, considerando i diversi punti di vista coinvolti: quello dei ricercatori dell’Università di Pittsburgh, i bioingegneri e professori Elvira Pirondini, e Nicolò Macellari, e il neurochirurgo professor Jorge Gonzalez Martinez; quello del paziente, nonché presidente di ALICe Biella, Raffaele Guadagno, soggetto e oggetto della sperimentazione e quello dell’audiometrista dell’ASL BI dott.ssa Carla Montuschi, che ha riportato il confronto tra i parametri audiologici pre-e post-impianto.

Il convegno è stato condotto e moderato dalla prof.ssa Sofia Straudi dell’Università di Ferrara e dal prof. Alessio Baricich dell’Humanitas University di Rozzano, entrambi fisiatri universitari e ricercatori in ambito neurologico.

Ha così commentato la dott.ssa Lia Rusca: “L’esperienza presentata è sicuramente pioneristica, ma apre nuovi scenari nel trattamento dell’ictus. Ora sono stati valutati gli effetti immediati della neurostimolazione cerebrale profonda e in questo studio l’impianto viene tolto dopo poche settimane. Sarà un obiettivo futuro la valutazione degli effetti di un impianto nel lungo periodo, associato o meno alla riabilitazione, come pure andranno ancora approfonditi e studiati altri esiti, al momento non ancora identificati come obiettivi primari. Certamente l’evoluzione della scienza e della tecnica porta oggi ad aprire le porte del futuro in maniera impensabile fino a pochi anni fa”.

