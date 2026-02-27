Biella festeggia l’anniversario dei vigili del fuoco

Anche a Biella si festeggia l’Anniversario di Fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Questa mattina, presso la caserma dei Vigili del Fuoco di Biella, è stato celebrato l’87° anniversario di fondazione del Corpo Nazionale. Questa ricorrenza è stata introdotta lo scorso anno e va ad affiancarsi alla celebrazione di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, il 4 dicembre di ogni anno.

Alla presenza di S.E. il Prefetto di Biella dott.ssa Elena Scalfaro e delle autorità civili e militari, dopo l’alzabandiera e la resa degli onori ai caduti, il comandante Ing. Fabio Callegari ha illustrato un sommario dell’attività svolta nel 2025. Nel corso della mattinata l’Associazione Insigniti Ordini della Repubblica ha consegnato il “Premio alla generosità” ai Vigili del Fuoco di Biella, donando una termocamera, strumento particolarmente utile e funzionale in diversi scenari di intervento.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle benemerenze e degli attestati di compiacimento al personale.

Croci di anzianità:

– DV Ing. Leonardo ORLANDI

– VFE Massimiliano GINEPRO

Diploma di lodevole servizio al personale collocato in quiescenza:

– IA Davide BATTU’

– CSE Claudio CAMBURSANO

Attestati di compiacimento del Signor Comandante per interventi rilevanti e di particolare complessità, anche con salvataggio di persone:

– IA Gianluca CALATI

– CS Mario RAMELLA PRALUNGO

– VFC Angelo PIOLA

– VFC Simone SABIDUSSI

– VFE Michele TERLIZZI

– VF Francesca RICCIARDI

– VF Jonathan CIRNIGLIARO

– VF Mattia CUFFARO

– CR Corrado SASSO

– CS Alessandro BONATO

– CS Angelo MURABITO

– VFC Davide GILLI

– VFE Davide ALBERTO

– VFE Matteo BARATELLA

– VF Federico ANDREOLI

– CR Narciso DENURCHIS

– VFC Vincenzo FUSCA

– CS Simone PORRINO

– VFC Fabio ARIEZZO

– VFE Massimiliano GINEPRO

– VFE Simone BAU’

– VFE Paolo BRANDALE

– VFE Matteo DE SANTO

– CSE Valter SCAVARDA

– VFE Giacomo FILEPPO

– CS Nicola CERQUETI

Seguono fotografie della mattinata

