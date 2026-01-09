Seguici su

Basso BielleseCronaca

Lite a Cerrione tra due fratelli per una questione di terreni

Sul posto i carabinieri per riportare la calma

Pubblicato

19 minuti fa

il

Ragazza di Cavaglià picchia il fidanzato. A quanto pare, non sarebbe la prima volta che i due - che vivono insieme - si rendono protagonisti di episodi analoghi.

Intervento dei carabinieri l’altro giorno  a Cerrione per una discussione.

Lite a Cerrione tra due fratelli per una questione di terreni. I carabinieri giunti sul posto hanno accertato che si trattava di una lite solo verbale. La questione riguardava i terreni confinanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.