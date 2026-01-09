Basso BielleseCronaca
Lite a Cerrione tra due fratelli per una questione di terreni
Sul posto i carabinieri per riportare la calma
Intervento dei carabinieri l’altro giorno a Cerrione per una discussione.
Lite a Cerrione tra due fratelli per una questione di terreni. I carabinieri giunti sul posto hanno accertato che si trattava di una lite solo verbale. La questione riguardava i terreni confinanti.
