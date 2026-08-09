Consegna ai truffatori tutti i gioielli di casa

Nuova truffa ai danni di una donna residente nel Biellese. Il raggiro è avvenuto nelle scorse ore a Cavaglià, dove una cittadina è stata ingannata con il consueto stratagemma del falso appartenente alle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, la sventurata ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Il truffatore le ha raccontato che l’auto di sua sorella era stata utilizzata per mettere a segno una rapina in una gioielleria e che, per consentire gli accertamenti e verificare l’estraneità della familiare ai fatti, sarebbe stato necessario raccogliere tutti i preziosi presenti in casa.

LEGGI ANCHE: Ambulanza corre verso l’ospedale di Biella scortata dai carabinieri

Poco dopo, alla porta dell’abitazione si è presentato un secondo uomo ha raccolto e portato via i monili, mentre il complice ha continuato a tenere impegnata la donna al telefono, impedendole di rendersi conto di quanto stava accadendo.

Una volta ottenuto il bottino, i due si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook