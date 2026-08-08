Ambulanza verso l’ospedale scortata dai carabinieri

Un uomo di 27 anni ha dato in escandescenza l’altra sera a Veglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Visto lo stato di agitazione, è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri.

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All’arrivo dei militari dell’Arma il soggetto si è calmato ed è salito sull’ambulanza che si è diretta verso l’ospedale cittadino scortata dai carabinieri.

Giunto nel nosocomio il giovane uomo ha però rifiutato il ricovero.

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