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Ambulanza verso l’ospedale scortata dai carabinieri

Un uomo dà in escandescenza

Pubblicato

12 ore fa

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Ambulanza verso l'ospedale scortata dai carabinieri
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Ambulanza verso l’ospedale scortata dai carabinieri

Un uomo di 27 anni ha dato in escandescenza l’altra sera a Veglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Visto lo stato di agitazione, è stato richiesto anche l’intervento dei carabinieri.

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All’arrivo dei militari dell’Arma il soggetto si è calmato ed è salito sull’ambulanza che si è diretta verso l’ospedale cittadino scortata dai carabinieri.

Giunto nel nosocomio il giovane uomo ha però rifiutato il ricovero.

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1 Commento

1 Commento

  1. Sonia Ganz

    8 Agosto 2026 at 21:39

    Ha fatto bene cosi’ imparano a soccorrere i dementi….

    Rispondi

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