CossateseCronaca
Ragazza di 21 anni ubriaca fa un incidente a Quaregna
Ancora incerta la dinamica
Ragazza di 21 anni ubriaca fa un incidente a Quaregna
Brutta avventura per una ragazza di 21 anni. Al volante di un’auto non sua, la notte scorsa ha avuto un incidente nei pressi del cimitero di Quaregna.
E’ stata la stessa giovane a chiedere soccorso ai carabinieri dicendo di essersi scontrata un’ora prima con un’altra vettura, datasi poi alla fuga. La ricostruzione però non ha convinto i militari dell’Arma che hanno sottoposto l’automobilista al test alcolemico, risultato positivo.
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Per rimuovere l’auto, una Hyundai, e’ stato necessario l’intervento del carroattrezzi. La ragazza verrà denunciata per guida in stato di ebbrezza. La patente e’ stata sequestrata.
Foto di repertorio
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steap63
8 Agosto 2026 at 11:49
Ma che brutta avventura….. se le andata a cercare.