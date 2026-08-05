Una donna residente nel basso Biellese, nella tarda mattinata di ieri, martedì 4 agosto, è stata vittima di una truffa da parte di finti carabinieri.

Truffa della falsa rapina, donna derubata da finti carabinieri

La donna sarebbe stata contattata al telefono da un uomo che si è spacciato per un militare dell’Arma. Lui avrebbe spiegato che poco prima si era verificata una rapina in una gioielleria ed era necessario verificare i documenti e i preziosi presenti in casa della residente.

Rubati due orologi e alcuni anelli

Entrati nella sua abitazione, i malviventi avrebbero rubato allora un paio di orologi e anelli. In seguito, si sarebbero dileguati.

La signora ha chiamato il 112, spiegando alle forze dell’ordine quanto successo. Sono in corso i dovuti accertamenti da parte dei carabinieri – quelli veri – per provare a identificare i truffatori.

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Immagine di repertorio

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