Tempo di saldi, ma gli sconti non bastano: denunciate due donne per furti in sette negozi

C’è chi in tempo d’estate aspetta i saldi di stagione e chi, con questo caldo, agli sconti non presta comunque attenzione e preferisce rubare: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri nel centro di Biella, dove due donne sono state individuate e denunciate per i furti commessi di diversa merce sottratta ad alcuni negozi della zona.

Furti nei negozi, due donne rubano nei negozi usando un passeggino

Tutto è nato da una segnalazione al 112 da parte del responsabile di una nota catena di prodotti per la casa, dopo che le due donne, utilizzando un passeggino, avevano superato le casse con merce non pagata. La volante è giunta immediatamente sul posto e ha individuato le due giovani malviventi ancora in possesso della merce rubata. Le donne, sin dai primi istanti, hanno assunto atteggiamenti vaghi e circospetti; inoltre, una delle due teneva in braccio un bambino di poche settimane.

Dopo un attento controllo, quindi, gli operatori hanno notato – nello scomparto inferiore del passeggino – altre borse colme di capi d’abbigliamento, cosmetici, materiale per l’infanzia e prodotti per la cura della persona.

Restituita la merce: era stata rubata in sette negozi

Immediatamente è scattata la ricerca dei legittimi titolari della merce: grazie alle etichette ancora presenti sulle borse e sui prodotti, gli operatori della polizia hanno ricostruito la provenienza del materiale, potendo così restituire a ben sette negozi tutti i prodotti illecitamente sottratti, per un valore complessivo di 2.053 euro. Gran parte della merce, ancora in buono stato, è stata quindi ricollocata sugli scaffali, pronta per la vendita.

Le due donne sono state denunciate in concorso per furto aggravato; nei loro confronti il questore Delia Bucarelli ha emesso il foglio di via dalla città, nella quale non potranno tornare per i prossimi due anni.

Come in altre occasioni, anche in questo caso è stata fondamentale la telefonata tempestiva al 112, che ha permesso agli equipaggi sul territorio di raggiungere rapidamente il luogo del furto, individuando le responsabili ed assicurandole alla giustizia.

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