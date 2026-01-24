Seguici su

Abbatte due cancellate con il tir e si allontana: mezzo sequestrato

L’autista viaggiava con patente revocata

Con una manovra evidentemente sbagliata, è riuscito a danneggiare non una ma ben due cancellate in un colpo solo, prima di provare ad allontanarsi come se niente fosse successo.
È accaduto nella giornata di giovedì a Cerrione, protagonista un uomo alla guida di un camion.

La scena non è passata inosservata e i testimoni hanno dato immediatamente l’allarme provando a scattare fotografie per documentare quanto appena avvenuto davanti ai loro occhi; sul posto c’era anche un esponente della giunta comunale.

Poco dopo è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri, che ha rapidamente rintracciato il tir.
Una volta fermato, l’autista è andato incontro a una serie di guai. Durante gli accertamenti, infatti, è emerso che il 52enne al volante stava viaggiando nonostante la patente gli fosse stata revocata. Peraltro sono in corso ulteriori indagini perché pare che non fosse la prima volta che l’uomo veniva fermato alla guida nonostante non potesse più condurre veicoli.
I militari dell’Arma hanno già provveduto a sequestrare il mezzo.

Immagine di repertorio

 

