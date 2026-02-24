Il Comune di Salussola si appresta a celebrare l’ottantunesima commemorazione dell’Eccidio avvenuto tra l’8 e il 9 marzo 1945, uno degli episodi più tragici e significativi della Resistenza nel Biellese.

A Salussola la 81esima commemorazione dell’eccidio

In quei giorni ventuno partigiani della 109ª Brigata della XIIª Divisione Garibaldi furono catturati e torturati dalle milizie fasciste del 115° battaglione “Montebello”; venti di loro vennero poi fucilati. Il loro sacrificio continua a rappresentare un simbolo della lotta per la libertà e un monito per le generazioni presenti e future.

L’intero territorio biellese pagò un prezzo altissimo nella lotta di Liberazione, con 667 partigiani caduti. Per l’edizione 2026, l’organizzazione delle celebrazioni è curata direttamente dal Comune di Salussola, che ha predisposto un programma di due iniziative commemorative rivolte alla cittadinanza. Le manifestazioni intendono mantenere viva la memoria storica, promuovere la partecipazione della comunità e riaffermare i valori di libertà, pace e giustizia che emergono da questa dolorosa pagina della nostra storia. L’Amministrazione comunale invita la popolazione a prendere parte agli appuntamenti previsti e a condividere un momento di riflessione collettiva, affinché il ricordo dell’Eccidio continui a essere un riferimento morale e civile per tutta la comunità.

