In 150 a “Mongrando in Alto” ricordando Luisella e Fabrizio – FOTO

Oltre 150 persone si sono date appuntamento a “Mongrando in Alto”, iniziativa giunta quest’anno all’11ª edizione. L’ormai tradizionale evento podistico (approvato da Fidal), organizzato da “La Vetta Running” con la collaborazione della parrocchia di San Lorenzo e il patrocinio del comune di Mongrando, si è svolto sabato pomeriggio.

Il nordic walking e la passeggiata ludico-motoria, pensata per chi preferisce godersi il panorama con calma, sono iniziati alle 15. Mezz’ora più tardi ha preso il via la corsa non competitiva, per chi voleva mettersi alla prova sul cronometro.

Il percorso, lungo 5,6 chilometri, ha toccato le frazioni di San Lorenzo, San Michele, Ruta e Graziano.

Mongrando in Alto, un evento nel ricordo di Luisella e Fabrizio

Questa edizione ha rivestito un significato profondo per la comunità, essendo stata ufficialmente dedicata a Luisella Zaffalon e a Fabrizio Bozzola, un omaggio che ha aggiunto un valore emozionale e umano a ogni passo compiuto lungo il tracciato.

