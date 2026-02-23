Seguici su

BiellaEventi & Cultura

In 150 a “Mongrando in Alto” ricordando Luisella e Fabrizio – FOTO

Sabato pomeriggio l’evento dedicato a Lusella Zaffalon e Fabrizio Bozzola

Pubblicato

2 secondi fa

il

Oltre 150 persone si sono date appuntamento a “Mongrando in Alto”, iniziativa giunta quest’anno all’11ª edizione. L’ormai tradizionale evento podistico (approvato da Fidal), organizzato da “La Vetta Running” con la collaborazione della parrocchia di San Lorenzo e il patrocinio del comune di Mongrando, si è svolto sabato pomeriggio.

Il nordic walking e la passeggiata ludico-motoria, pensata per chi preferisce godersi il panorama con calma, sono iniziati alle 15. Mezz’ora più tardi ha preso il via la corsa non competitiva, per chi voleva mettersi alla prova sul cronometro.

Il percorso, lungo 5,6 chilometri, ha toccato le frazioni di San Lorenzo, San Michele, Ruta e Graziano.

Mongrando in Alto, un evento nel ricordo di Luisella e Fabrizio

Questa edizione ha rivestito un significato profondo per la comunità, essendo stata ufficialmente dedicata a Luisella Zaffalon e a Fabrizio Bozzola, un omaggio che ha aggiunto un valore emozionale e umano a ogni passo compiuto lungo il tracciato.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.