Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato» – VIDEO
Oggi pomeriggio Olivero ha annunciato il progetto che prevede il trasferimento delle bancarelle da piazza Falcone al centro cittadino
Oggi pomeriggio il sindaco Marzio Olivero ha annunciato in conferenza stampa il progetto che prevede lo spostamento del mercato da piazza Falcone al centro cittadino.
Come affermato da lui stesso, il trasferimento avverrà entro la fine del 2026, al più tardi nei primi mesi del 2027.
