Seguici su

AttualitàBiella

Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato» – VIDEO

Oggi pomeriggio Olivero ha annunciato il progetto che prevede il trasferimento delle bancarelle da piazza Falcone al centro cittadino

Pubblicato

9 secondi fa

il

Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato in centro» - VIDEO

Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato».

Il sindaco scopre le carte: «Ecco dove sposteremo il mercato»

Oggi pomeriggio il sindaco Marzio Olivero ha annunciato in conferenza stampa il progetto che prevede lo spostamento del mercato da piazza Falcone al centro cittadino.

Come affermato da lui stesso, il trasferimento avverrà entro la fine del 2026, al più tardi nei primi mesi del 2027.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.