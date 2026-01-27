Basso BielleseCronaca
A Roppolo legnaia va a fuoco
Il proprietario è stato affidato alle cure dell’ambulanza del 118
Roppolo: incendio legnaia impegna i Vigili del fuoco
Questa mattina alle ore 4:15 i vigili del fuoco di Biella e i volontari di Santhia sono intervenuti nel Comune di Roppolo per un incendio legnaia
Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le procedure di spegnimento, salvando una parte del rustico interessata che era adibita a rimessaggio attrezzature agricole
Il tetto è stato completamente avvolto dalle fiamme
Il proprietario è stato affidato alle cure del 118
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Cossatese21 ore fa
Addio ad Andrea Trombin, scomparso a soli 57 anni
Attualità3 giorni fa
Addio all’ultima discoteca di Biella: chiude il Road Runner
Fuori provincia2 giorni fa
Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda
Attualità3 giorni fa