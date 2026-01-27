Seguici su

A Roppolo legnaia va a fuoco

Il proprietario è stato affidato alle cure dell’ambulanza del 118

Pubblicato

10 secondi fa

il

Roppolo: incendio legnaia impegna i Vigili del fuoco

Questa mattina alle ore 4:15 i vigili del fuoco di Biella e i volontari di Santhia sono intervenuti nel Comune di Roppolo per un incendio legnaia

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno iniziato le procedure di spegnimento, salvando una parte del rustico interessata che era adibita a rimessaggio attrezzature agricole

Il tetto è stato completamente avvolto dalle fiamme

Il proprietario è stato affidato alle cure del 118

