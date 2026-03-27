Seguici su

Attualità

Violenza sessuale verso gli allievi

Misura cautelare verso un professore

Pubblicato

10 secondi fa

il

Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate

Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi. Questo il reato contestato a un docente operante nel Novarese. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Borgomanero, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, nei confronti di un docente in servizio in istituto superiore della provincia, emessa dal Tribunale di Novara, ufficio gip. Si tratta di una misura interdittivia. Secondo quanto reso noto dall’Arma, il provvedimento scaturisce da un’indagine “finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara, “hanno fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l’uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione”. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d’insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.