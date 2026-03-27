Violenza sessuale verso gli allievi

Violenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi. Questo il reato contestato a un docente operante nel Novarese. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Tenenza di Borgomanero, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, nei confronti di un docente in servizio in istituto superiore della provincia, emessa dal Tribunale di Novara, ufficio gip. Si tratta di una misura interdittivia. Secondo quanto reso noto dall’Arma, il provvedimento scaturisce da un’indagine “finalizzata a fare luce su episodi di particolare gravità”. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara, “hanno fatto emergere un grave quadro indiziario relativo a reiterate condotte illecite che sarebbero state perpetrate ai danni di diversi studenti e studentesse minorenni all’interno della stessa struttura scolastica. Le presunte vittime sarebbero state oggetto di attenzioni inappropriate da parte del docente, consistite in palpeggiamenti, ammiccamenti e frasi equivoche, che l’uomo avrebbe posto in essere durante le ore di lezione”. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato avrebbe agito abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri connessi alla funzione d’insegnante e alla qualifica di pubblico ufficiale.

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