Attualità
Si cerca la gattina Elly scomparsa a Massazza
Appello
Questa bella gattina si chiama Elly ed e’ scomparsa da Massazza (BI) da circa una settimana. Chi avesse sue notizie e ‘ pregato di contattare il 349 805 7507.
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