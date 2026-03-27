Installata foto storica ai Giardinetti del Piazzo

Un piccolo gesto, ma carico di significato. Gli Amici del Piazzo tornano a prendersi cura del borgo con una nuova iniziativa che unisce memoria, bellezza e senso di comunità.

Ai giardini pubblici Catella – per tutti semplicemente i “Giardinetti” del Piazzo –

l’associazione ha infatti collocato l’ingrandimento di una fotografia storica che

racconta il passato di quel luogo negli anni ’40 del secolo scorso.

L’immagine, di proprietà di Mina Colaianni, non è nuova alla memoria collettiva

del borgo: era infatti già stata esposta nel 2003 in occasione della mostra “Ricordi

di Gente del Piazzo”, ospitata a Palazzo Cisterna. In quell’occasione, gli Amici del

Piazzo avevano raccolto e condiviso oltre 120 riproduzioni ingrandite di fotografie

messe a disposizione dagli abitanti, costruendo un racconto corale della vita del

rione tra gli anni ’30 e ’60.

Oggi, a distanza di anni, quella stessa immagine torna visibile nello spazio

pubblico, diventando parte del paesaggio quotidiano. Un modo semplice ma

potente per tenere viva la memoria del borgo, invitando chi passa a fermarsi,

osservare e riconoscersi in una storia condivisa.

L’iniziativa si inserisce perfettamente nello spirito che da oltre cinquant’anni anima

l’associazione: rafforzare il senso di appartenenza e i legami tra le persone,

attraverso gesti concreti e accessibili a tutti.

Non solo un pannello, quindi, ma un segno di attenzione e affetto verso il Piazzo:

un invito a guardare il presente con occhi diversi, riscoprendo nelle immagini del

passato le radici di una comunità che continua a vivere e a riconoscersi nel

proprio borgo.

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