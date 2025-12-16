Seguici su

Vigili del fuoco Biella: nuovo ingresso

Nuovo ingresso ai Vigili del Fuoco di Biella: ha preso servizio un nuovo vice direttore*

Il 15 dicembre ha preso servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella un nuovo Vice Direttore: è l’ing. Alberico Saldutti, che al termine del corso di formazione iniziale è stato assegnato alla prima sede di servizio.
Il Comandante, ing. Fabio Callegari, unitamente a tutto il personale, dà il benvenuto ed augura buon lavoro ed una buona permanenza a Biella.

