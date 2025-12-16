La Grande Bellezza risplende in piazza di Spagna

La Grande Bellezza risplende in piazza di Spagna

La decima edizione de “La Grande Bellezza” ha consacrato ancora una volta Piazza di Spagna come palcoscenico d’eccellenza assoluta, simbolo senza tempo dello stile e del genio italiano. Un evento capace di fondere armoniosamente spettacolo, moda, arte, design, acconciature e imprenditoria, celebrando quel patrimonio creativo che rende il Bel Paese celebre in tutto il mondo.

Ideatore e Presidente di Piazza Europea, Cristian Raggi ha saputo dare vita, anche quest’anno, a un’esperienza unica e coinvolgente, curata in ogni dettaglio, capace di valorizzare ogni sfaccettatura dell’eccellenza italiana in un’atmosfera suggestiva e carica di emozioni.

L’Arte Biellese protagonista: Luciano Mancuso e “Holiday’s Rome”

Cuore pulsante della manifestazione è stata la raffinata sezione artistica ospitata nella prestigiosa cornice de “La Rampa”, storico luogo d’incontro per artisti e attori di fama internazionale. Qui, i riflettori si sono accesi sul talento del pittore biellese Luciano Mancuso, autentico protagonista dell’evento.

Mancuso ha presentato con grande successo la sua nuova collezione “Holiday’s Rome”, un omaggio vibrante e contemporaneo alla Città Eterna e al cinema immortale. Tra le opere esposte spiccano tre tele dedicate all’iconica scena in Vespa di Vacanze Romane, affiancate dai raffinati ritratti dell’indimenticabile Audrey Hepburn e di Gregory Peck. Una pittura intensa e suggestiva, intrisa di fascino cinematografico e di un impeccabile savoir-faire artistico, che ha conquistato pubblico e critica, confermando Mancuso come una delle voci più interessanti del panorama artistico nazionale.

A suggellare il valore della sezione artistica, la presenza di Ilian Rachov, artista di fama internazionale noto per le sue prestigiose collaborazioni con la maison Versace.

A rendere l’atmosfera ancora più memorabile, il carisma e l’eleganza della madrina della serata, Valeria Marini, che con il suo charme naturale e la sua travolgente simpatia ha saputo unire e amplificare le emozioni di ogni momento dell’evento.

Di grande impatto anche la performance artistica del celebre coreografo Garrison Rochelle, che con il suo stile inconfondibile e il suo magnetismo scenico ha regalato al pubblico uno spettacolo di straordinaria intensità, esaltando la perfetta fusione tra movimento ed eleganza.

La decima edizione de “La Grande Bellezza” si conferma così un appuntamento imperdibile, un autentico tributo alla creatività e all’imprenditoria italiana, capace di lasciare a Roma un ricordo indelebile fatto di arte, stile e autentica bellezza.