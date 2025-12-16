Condannato il rapinatore preso a bastonate dal negoziante

Aveva minacciato di morte un negoziante del centro di Borgosesia nel tentativo di rapinarlo, ma la reazione della vittima lo aveva costretto alla fuga. Per quei fatti, e per una serie di episodi di violenza avvenuti in ambito familiare, un 21enne residente a Quarona è stato condannato dal tribunale di Vercelli a due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione.

La sentenza è arrivata al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, che ha comportato lo sconto di un terzo della pena. Le accuse contestate sono tentata rapina, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane si trova attualmente agli arresti domiciliari.

l primo episodio risale allo scorso mese di marzo, quando nel tardo pomeriggio il 21enne si era presentato all’interno di un canapa shop di via XX Settembre, a Borgosesia, con il volto mascherato da una stoffa e dal cappuccio della felpa. Armato di coltello, aveva minacciato il titolare per farsi consegnare l’incasso, senza curarsi della presenza di un cliente nel negozio.

Contrariamente alle aspettative dell’aggressore, il commerciante aveva reagito impugnando un bastone e inseguendolo, costringendolo alla fuga. Scattato l’allarme, i carabinieri della stazione di Borgosesia e del Nucleo radiomobile, grazie alle indicazioni fornite, erano riusciti a rintracciare e identificare il giovane poco dopo.

