Motociclista esce di strada e muore: tragedia per un 58enne

Motociclista esce di strada e muore: tragedia per un 58enne

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, domenica 14 dicembre, a Sale, in provincia di Alessandria. Un motociclista di 58 anni ha perso la vita lungo la strada provinciale 83, l’arteria che collega Alessandria a Sale in direzione San Giuliano Vecchio.

Stando una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo avrebbe perso il controllo della motocicletta, uscendo autonomamente dalla carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli e l’incidente sarebbe avvenuto senza testimoni diretti

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook